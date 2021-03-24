Путин разрешил некоторым чиновникам работать после 70 лет

Решения будут точечными

Владимир Путин снял ограничения по возрасту для некоторых категорий чиновников. Соответствующий указ глава государства подписал в среду. Речь идет о чиновниках, которых назначает и увольняет сам президент.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. Для руководителей высшего звена его можно продлить до 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что закон будет применяться точечно. Всего в России должностей, на которые назначает президент, чуть больше 400.

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