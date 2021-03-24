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В Кремле назвали сроки возвращения Путина к обычному графику работы

16:29
  • среда
  • 24 марта 2021

Все зависит от эпидемиологической ситуации

Владимир Путин вернется к обычному графику работы – в том числе с приглашением прессы на мероприятия с его участием – после завершения вакцинации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что все зависит также и от эпидемиологической ситуации.
В Кремле рассказали о состоянии Путина после вакцинации

"До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам", - сказал Песков.

23 марта Путин получил первую дозу вакцины от коронавируса. Второй укол двухфазного препарата президенту сделают, по данным Пескова, примерно через три недели. Однако уже 25 марта в графике главы государства значится выездное мероприятие. Путин осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал нового здания Детского музыкального театра юного актера.

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