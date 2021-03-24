Мосгордума направит в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов

Существующих штрафов недостаточно

Депутаты Мосгордумы направят в Государственную думу предложение об увеличении административных штрафов за незаконный сброс отходов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

В Мосгордуме подчеркнули, что несанкционированные отходы оказывают крайне негативное влияние на все составляющие окружающей среды. В 2018 году Росприроднадзор выявил 8323 несанкционированные свалки, а спустя год их было уже более 27 тысяч.

"В Москве за период с января 2019 по август 2020 года только на территории Новой Москвы за незаконный сброс отходов назначено административных штрафов на общую сумму 725 тысяч рублей", - сказал председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Сейчас в КоАП за сброс отходов с транспортных средств предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Этого, по мнению московских депутатов, недостаточно. Они предлагают увеличить штрафы до 10-15 тысяч с физических лиц, до 30-50 тысяч – для юридических лиц.

Если нарушение совершено с использование грузового транспорта и/или прицепов, штраф вырастет до 120 тысяч рублей.

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