ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мосгордума направит в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов

16:51
  • среда
  • 24 марта 2021

Существующих штрафов недостаточно

Депутаты Мосгордумы направят в Государственную думу предложение об увеличении административных штрафов за незаконный сброс отходов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

В Мосгордуме подчеркнули, что несанкционированные отходы оказывают крайне негативное влияние на все составляющие окружающей среды. В 2018 году Росприроднадзор выявил 8323 несанкционированные свалки, а спустя год их было уже более 27 тысяч.

"В Москве за период с января 2019 по август 2020 года только на территории Новой Москвы за незаконный сброс отходов назначено административных штрафов на общую сумму 725 тысяч рублей", - сказал председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Сейчас в КоАП за сброс отходов с транспортных средств предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Этого, по мнению московских депутатов, недостаточно. Они предлагают увеличить штрафы до 10-15 тысяч с физических лиц, до 30-50 тысяч – для юридических лиц.

Если нарушение совершено с использование грузового транспорта и/или прицепов, штраф вырастет до 120 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Свалка мусора
Свалка мусора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.