Бундестаг поднял вопрос о доверии Меркель после скандала с "пасхальным локдауном"

Депутаты обвинили кабмин в некомпетентности

Ангела Меркель должна поднять вопрос о доверии бундестана канцлеру ФРГ. Скандал вокруг отмены "пасхального локдауна" показал некомпетентность – как ее, так и министров правительства, заявил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.

"Я призываю канцлера поднять вопрос о доверии в соответствии с параграфом 98 регламента бундестага Германии. Потому что она не только признала свою некомпетентность, - очевидно отсутствие компетентности у ее министров Петера Альтмайера и Йенса Шпана - но также потому, что она, очевидно, потеряла доверие части парламентских фракций", - заявил депутат от фракции "Свободная демократическая партия" в интервью изданию BIld.

Кубике сослался на 98-й параграф "Доверие канцлеру", в соответствии с которым глава правительства может подать запрос о выражении ему доверия в бундестаге. Если доверия не выразят большинство депутатов, парламент в течение 21 дня запускает процедуру выборов нового канцлера.

Скандал разгорелся из-за инициативы Меркель объявить на пасхальные праздники локдаун в Германии. Позже канцлер отменила свое решение, она признала его личной ошибкой и извинилась перед гражданами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram