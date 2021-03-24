Минэкономразвития проведет вебинар на тему командообразования

Принять участие может каждый

Минэкономразвития России и корпорация "Синергия" проведут совместный вебинар на тему "Командообразование. Как создать коллектив, который решит любые бизнес задачи?" Он пройдет 25 марта, 10:00

Темы вебинара:

- Формирование команды: как создать работоспособный коллектив в бизнесе?

- Драйв и энергия в команде: где найти источники личностного роста коллектива?

- Команда как бизнес-система: как заслужить доверие и поддержку сотрудников?

Для слушателей выступят основатель группы компаний "ЛюдиPeople" Виктория Петрова, основатель Support Partners Константин Борисов и управляющий партнёр, ведущий тренер-консультант Best T&D GROUP Александр Белов.

Трансляция доступна на цифровой платформе Synergy.Online. Участие в вебинаре бесплатное.

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