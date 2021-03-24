Для вакцинации жителей Сибири запустили специальный медицинский поезд

От привозит вакцину в отдаленные поселки

Теперь новые данные о ситуации с коронавирусом в России. По информации оперативного штаба, суточный прирост выявленных случаев опустился до уровня конца сентября - фиксируют уже менее 9 тысяч. Выздоровели более 10 тысяч человек. В регионах сокращают число коек для пациентов с COVID-19 и расширяют сеть пунктов вакцинации. У жителей деревень Сибири, удалённых от крупных городов, появилась возможность сделать прививку в специальном медицинском поезде. Во многих субъектах укол можно сделать даже без предварительной записи в торговых центрах, кинотеатрах, соцучреждениях.

Пенсионерка Альмира Гумерова каждый год делает прививку от гриппа, считая это крайне важным для здоровья. Так что уговаривать её прийти и вакцинироваться от ковида не было необходимости.

"Считаю, что эту вакцину обязательно надо принять от ковида. Не хочу болеть!" – говорит она.

Тем более что вирус этот крайне опасен. Особенно для пожилых людей, которые находятся в группе риска. Оттого их вакцинируют в приоритетном порядке. Процедура стандартная: осмотр у терапевта, на момент прививки у пациента не должно быть признаков ОРВИ. Если это так, то ему сначала вводят первый компонент препарата. А через двадцать один день - второй.

"Сорок два дня с момента первой вакцинации. Это тот период, за который антитела должны выработаться", - заявил главный врач республиканского Центра по профилактике борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рааэль Яппаров.

На данный момент в России зарегистрированы уже три вакцины. Производство "ЭпиВакКорона" от центра Вектор и "КовиВак" от центра имени Чумакова только выходит на промышленный уровень. Так что самой доступной вакциной в нашей стране пока остается "Спутник V", безопасность которого подтвердили, в том числе и западные ученые. Его эффективность превышает 90 процентов. Он не имеет никаких побочных эффектов. После укола, говорят врачи, может наблюдаться лишь легкое кратковременное недомогание, как, впрочем, после любой прививки.

Количество тех, кто привился от ковида, в России растёт каждый день. По последним данным, первый компонент вакцины уже ввели более чем шести миллионам человек. А полностью вакцинировались свыше четырех миллионов. Накануне привился от коронавируса и президент Путин. В Кремле подчеркнули, что глава государства чувствует себя хорошо.

"Это был первый укол. Соответственно, недельки через три будет второй. Безусловно, такие факторы, как вакцинация президента, конечно, это хороший пример для многих граждан. По крайней мере, мы надеемся на то, что так оно и будет", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впрочем, и без этого количество людей, желающих обезопасить себя и своих близких от этой инфекции, растет изо дня в день. К примеру, в ботлихской районной больнице Дагестана на вакцинацию очередь с самого утра. Чтобы не было большого скопления людей, организована предварительная запись, но жители села все равно идут, спеша привиться.

"Запланировано на сегодняшний день 100 человек. Сделали уже 150 человек. Очень все хорошо себя чувствуют. Незначительное было повышение температуры в первый день - пять человек, которые сделали. Последующие вакцинированные - мы реакции не наблюдаем", - говорит врач-эпидемиолог Мадина Алиева.

В отдаленные поселки Сибири вакцину доставляют на специальном медицинском поезде. Запись на прививку - в здании вокзала. Затем люди проходят в вагон, где им делают инъекцию. Помимо этого тут можно пройти осмотр у целого ряда узких специалистов, которых часто нет в амбулаториях населенных пунктов. По сути, это даже не поезд, а полноценная поликлиника на колесах.

"Мы делаем вакцинацию. Работает ЛОР-врач, работает врач-терапевт, работает врач-невролог, гинеколог, эндокринолог, хирург-уролог", - говорит старшая медсестра Ольга Невидимова.

А в подмосковном Воскресенске возможность вакцинироваться получили те, кто обратился в городской центр занятости населения.

"Сегодня мы проводим ярмарку вакансий. Это первая ярмарка в этом году, весенняя, традиционная, для всех категорий населения. Мы решили, что будет очень уместно организовать кабинет вакцинации", - говорит директор Центра занятности населения Воскресенска Анастасия Сидякина.

Процедура вакцинации сугубо добровольная и бесплатная. Врачи рекомендуют привиться для выработки стойкого иммунитета к вирусу. Ведь болезнь никуда не исчезнет. И только вместе, говорят медики, можно остановить распространение инфекции коронавируса. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, это произойдёт в июле-августе. А может и раньше. Всё будет зависеть от темпов вакцинации.

Александр Панюшкин, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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