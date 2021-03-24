Главконтроль Москвы: Все участники рынка имеют доступ к корпоративным закупкам

Об этом заявил начальник управления Евгений Данчиков

В условиях угрозы новых западных санкций российским госпредприятиям следует проанализировать свою зависимость от импортного оборудования и разработать программу модернизации критических направлений. Об этом сегодня шла речь на Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ", открывшемся на ВДНХ, передает "ТВ Центр".

В нем участвуют члены правительства, руководители госкорпораций, представители Торгово-промышленной палаты, главного контрольного управления Москвы, законодатели и лидеры Общероссийского народного фронта. В условиях санкционного давления на первый план выходят вопросы импортозамещения.

Минфин уже подготовил пакет документов для контроля объема закупок российской продукции. Они должны осуществляться на конкурентной основе в строгом соответствии с федеральным законодательством.

"Закупки по 223 ФЗ, которые осуществляются в Москве, проходят с высокой эффективностью. Во-первых на сегодня количество участников на торгах уникальных поставщиков постоянно растет, среднее участников на одних торгах уже почти 4, количество конкурентных процедур на сегодняшний день более 80%. В Москве обеспечен доступ всех участников рынка к корпоративным закупкам, осуществляемым в рамках 223 федерального закона", - сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

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