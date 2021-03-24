Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз частично сняли с мели

Судоходство постепенно восстанавливается

Мировые цены на нефть за сегодняшний день выросли почти на 3 доллара за баррель. Причиной аналитики называют транспортный коллапс в Суэцком канале. Его перегородил крупный контейнеровоз, который развернуло поперёк движения. Пока все попытки его сдвинуть не привели к успеху. Проблему, конечно, решат. Но вот только за первые несколько часов после аварии у входа в Суэцкий канал скопилось более сотни судов. В том числе тех, на борту которых свыше 10 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

400 метров в длину и 200 тысяч тонн весом: контейнеровоз Ever Given, как огромная дамба, перекрыл Суэцкий канал от берега до берега. Полностью остановив навигацию по одной из самых важных транспортных артерий мира.

Масштабы происшествия хорошо видны на карте отслеживания морского трафика. Который сейчас напоминает магистрали мегаполиса в час пик. В огромной пробке на подходах к Суэцу уже скопилось около 150 судов.

Сигнал SOS от контейнеровоза получили рано утром во вторник. Ever Given шел из Китая в Нидерланды. Однако в районе Египта из-за отсутствия видимости и сильного ветра одно самых больших в мире транспортных судов не смогло пройти через узкое бутылочное горлышко канала. Корабль развернуло перпендикулярно фарватеру. Нос большегруза буквально уперся в берег. Теперь его откапывают экскаваторами и пытаются вытянуть с помощью 8 буксиров.

Задача - открыть доступ в Красное и Средиземное море, которое соединяет Суэцкий канал. Ежедневно по нему проходит порядка 50 судов, а в год - 19 тысяч. Это 10% всех мировых грузоперевозок и поставок нефти.

"Контейнеровозы, танкеры не могут доставить продукты питания, топливо, промышленные товары в Европу, а европейские товары не экспортируются на Дальний Восток. Это может оказать колоссальное влияние на производство и на доступность товаров в Европе и Азии", - рассуждает бывший торговый моряк и доцент истории Университета Кэмпбелла Северной Каролины Сальваторе Меркольяно.

Перебои с поставками уже вызвали точечный дефицит на нефтяных рынках и спровоцировали рост цен на энергоносители. Что будет дальше - зависит только от сроков спасательной операции. Но справиться с таким гигантом, да еще загруженным под завязку, отнюдь не просто. Не помогает, говорят эксперты, и погода.

"В это время года наблюдаются сильные ветры. Они продолжат разворачивать судно поперёк фарватера. Здесь нужно действовать максимально быстро", - предупреждает консультант порта Гамбурга Ларс Мартин Грейнер.

Масштабы транспортного коллапса увеличиваются с каждым часом. Фактически заблокирован египетский порт Айн-Сохна, на подъезде к которому уже образовалась гигантская пробка из грузовиков, вынужденных часами ждать в пустыне под палящим солнцем.

По данным морского управления, Ever Given уже частично снят с мели. Однако вся операция может занять как минимум двое суток. Последняя такая авария случалась в Суэцком канале в 2016 году. Тогда на освобождение застрявшего судна потребовалось 5 дней.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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