В документе говорится также о "реинтеграции" полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "деоккупации" Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте офиса лидера Незалежной.

"Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

В офисе президента поясняют, что документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.Стратегия также определяет приоритеты по защите прав человека на полуострове.

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