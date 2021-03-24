Кличко напугал киевлян новым локдауном

Мэр обвинил горожан в легкомыслии

Киевлянам пообещали новый локдаун – причем с полным прекращением работы общественного транспорта. Мэр украинской столицы Виталий Кличко недоволен тем, как горожане выполняют условия карантина, который был ужесточен в связи с резким ростом числа случаев коронавируса с 20 марта.

"Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех людей, тех пассажиров, которые добираются на работу или по неотложным делам, для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения нашего города. И толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые … пренебрегают правилами", - заявил Кличко на брифинге.

Киев и Киевская область относятся к "красной" зоне карантина на Украине - здесь действуют самые жесткие ограничения. В эту зоны включены также Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области.

Кличко призвал киевлян осознанно относиться к ситуации и понимать все риски собственного легкомыслия. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, мэр обещает Киеву "очень жесткий" локдаун, передает РИА Новости.

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