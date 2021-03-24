Опубликовано видео допроса подозреваемого в смертельном ДТП в Москве

Причиной ДТП он назвал отказ тормозов

Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на севере Москвы, в результате которого накануне погибли две женщины.

Во вторник на перекрестке водитель иномарки столкнулся с припаркованной машиной, после чего сбил пешеходов на тротуаре и сбежал. Владелец автомобиля вскоре был задержан, однако заявил, что машину недавно продал своему другу без оформления прав собственности.

И вот сегодня этого молодого человека удалось найти и доставить в отдел полиции. Задержанному 25 лет, он студент одного из столичных вузов. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Полное видео допроса задержанного смотрите в телеграм-канале TVC.

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