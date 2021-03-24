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Ученица Тутберидзе стала лучшей в короткой программе на ЧМ-2021

18:58
  • среда
  • 24 марта 2021

Результат 16-летней Щербаковой – 81 балл

Ученица Этери Тутберидзе - фигуристка Анна Щербакова - стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя россиянка набрала 81 балл. Еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева – на третьем месте. Александра Трусова заняла лишь 12-е место.
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Анна Щербакова - трехкратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы и финала серии Гран-при. 24-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница  Алексея Мишина, она выступает на чемпионате мира впервые с 2015 года, тогда она заняла первое место. 16-летняя Трусова - ученица Евгения Плющенко, бронзовый призер чемпионата Европы и финала серии Гран-при.

Российская сборная на ЧМ-2021 из-за санкций WADA выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (FSR). А на церемонии награждения в качестве музыкального сопровождения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского, напоминает ТАСС. Соревнования в произвольной программе у женщин состоятся 26 марта.

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