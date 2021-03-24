Канада ввела санкции против главы ФСБ России и еще восьмерых россиян

Повод – ситуация вокруг Навального

Девять российских официальных лиц попали в санкционный список, подготовленный и утвержденный правительством Канады. Канадский кабмин озабочен положением дел с правами человека в России, в частности – ситуацией вокруг Алексея Навального.

Заявление о санкциях в отношении России распространил глава МИД Канады Марк Гарно. В списке оказались глава ФСБ России Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов. В перечне еще шесть официальных лиц, в том числе и генпрокурор Игорь Краснов.

Решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания, приводит содержание заявления ТАСС.

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