"Не помню такого страха": в палату Кудрявцевой проник неадекватный мужчина

От испуга она была готова "надуть в штаны"

Лера Кудрявцева, угодившая в больницу, рассказала, что к ней в палату проник незнакомый мужчина. От страха она была "готова надуть в штаны", призналась телеведущая.

Инцидент произошел ночью. Кудрявцева заметила мужчину, который зашел в реанимационное отделение из соседнего блока. Она поинтересовалась у незнакомца, не заблудился ли тот. Мужчина вопрос известной телеведущей проигнорировал и направился прямиком к ее кровати.

"Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке . Кровь, которая просачивается сквозь его футболку. Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери (он за мной), по дороге рассматриваю, где лежат и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще-режущие предметы. Закрываю дверь (она стеклянная, без замков) и мужик начинает, взявшись за ручку, ее пытаться открыть, с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом", - написала Кудрявцева.

Она призналась, что никогда еще не испытывала такого страха. Однако выяснилось, что мужчина лежал в соседней палате и был "вроде не в себе". Ночью он "сдернул с себя катетер и шатался по отделению".

"Простите, может, нагрешила где, не пойму", - подытожила Лера Кудрявцева.

Телеведущая попала в больницу 22 марта со съемок программы. Она рассказала, что причиной госпитализации стали "нервы и стресс".

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