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Кремль пообещал симметричный ответ на канадские санкции

19:40
  • среда
  • 24 марта 2021

Оттава включила в список главу ФСБ и генпрокурора России

Канада получит соответствующий ответ на введенные ею санкции в отношении российских официальных лиц. Действия Оттавы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия принимает меры для защиты от новых санкций США

"Будет соответствующий ответ", - последовала ремарка Пескова на вопрос  ТАСС, намерена ли Москва симметрично реагировать на шаги канадских властей.

Ранее стало известно, что Оттава внесла в санкционный список девятерых российских официальных лиц. В перечень попали, в частности, глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов.

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