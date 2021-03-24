Кремль пообещал симметричный ответ на канадские санкции

Оттава включила в список главу ФСБ и генпрокурора России

Канада получит соответствующий ответ на введенные ею санкции в отношении российских официальных лиц. Действия Оттавы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будет соответствующий ответ", - последовала ремарка Пескова на вопрос ТАСС, намерена ли Москва симметрично реагировать на шаги канадских властей.

Ранее стало известно, что Оттава внесла в санкционный список девятерых российских официальных лиц. В перечень попали, в частности, глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram