США обвинили Россию в "агрессии" против западных вакцин

Блинкен заявил, что Москва "использует дезинформацию"

Россия распространяет дезинформацию о западных вакцинах против коронавируса, заверяет партнеров США по НАТО госсекретарь Энтони Блинкен. Глава госдепа заявил, что действия Москвы несут угрозу "общим ценностям" Запада.

"Россия использует дезинформацию для подрыва уверенности в выборах и безопасности эффективных вакцин. Эти агрессивные действия угрожают не только отдельным странам, но и нашим общим ценностям", - сказал Блинкен во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В Москве подобные выпады западных политиков не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию о предполагаемой причастности России к "кампании по дезинформации" о западных препаратах от коронавируса назвал чушью.

Блинкен в своей речи в штаб-квартире НАТО назвал Россию главной угрозой станам альянса. Госсекретарь США утверждает, что Москва бросает вызов союзам западных держав и подрывает существующий миропорядок, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram