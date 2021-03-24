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Пескова второй раз за день спросили о состоянии Путина после вакцинации

20:17
  • среда
  • 24 марта 2021

Президент чувствует себя хорошо

Владимир Путин спустя сутки после прививки первым компонентом вакцины от коронавируса чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент чувствует себя хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс" о состоянии президента.

Ранее сегодня Кремль уже отвечал на вопрос о состоянии Владимира Путина. Дмитрий Песков не стал вдаваться в подробности, рассказав лишь, что у некоторых привившихся повышается температура и отмечается слабость, "но не у всех". Он также вновь отказался назвать вакцину, которую получил президент.

Владимир Путин привился от коронавируса накануне. Процедура прошла без присутствия телекамер.

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