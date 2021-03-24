Украинские власти предъявили обвинение в госизмене экс-премьеру Азарову

Преступление заключается в подписании соглашений по ЧФ с Россией

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявлено обвинение в госизмене. Государственное бюро расследований Незалежной вменяет ему в вину подготовку в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины в государственной измене", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в официальном Telegram-канале.

Азаров, по мнению прокуратуры, согласился на якобы навязанные Россией условия. В результате был продлен до 25 лет срок пребывания российского Черноморского флота на территории Украины. А Киев за это получил скидку на газ. В сообщении отмечается, что действия Азарова были, якобы, направлены на вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

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