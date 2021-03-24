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Мишустин обсудил с премьером Греции безопасность туристов

22:13
  • среда
  • 24 марта 2021

Российский премьер находится в Афинах

В Греции проходят торжества в честь двухсотлетия национально-освободительной революции. Россию на праздничных мероприятиях представляет премьер-министр Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Сегодня в Афинах прошли переговоры российского премьера с его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Стороны отметили, что пандемия коронавируса негативно повлияла на взаимную торговлю двух стран, в прошлом году она снизилась более, чем на треть. Есть неиспользованные возможности в области инвестиций. Больше других пострадала сфера туризма, но греческие власти постепенно открывают границы для путешественников.

Главное, отметил Михаил Мишустин, чтобы это было безопасно для здоровья людей.

"Борьба с коронавирусом продолжается для всех стран. Но уже сейчас необходимо совместно искать решения, которые позволят преодолеть его последствия в том числе для наших двусторонних отношений. На повестке дня соглашения в таких ключевых областях, как здравоохранение, связь, коммуникации, информационные технологии. Наши переговоры продемонстрировали общий настрой на комплексное развитие отношений между Россией и Греции. Мы будем делать это на современных инновационных началах, с учетом исторического опыта и искренних симпатий наших народов", - заявил Михаил Мишустин.

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