Сбивший насмерть женщин в Москве водитель дал показания

Он утверждает, что не собирался скрываться от правосудия

Полиция задержала в Подмосковье подозреваемого в совершении ДТП на севере столицы, в результате которого накануне погибли две женщины. 25-летний Хусен Сомон уже признал вину. После аварии он скрылся, а сегодня на допросе попытался придумать для своего поведения уважительную причину, но без особого успеха. Тем более что у следователя есть подозрение, что ДТП могло быть неслучайным.

Опустив глаза, дрожащим голосом 25-летний студент Хусен Сомон признал, что находился за рулем "Мерседеса", сбившего накануне насмерть двух пешеходов. Уверяет, что скоростной режим не нарушал, пьяным не был, ехал с другом в больницу. Момент аварии помнит смутно.

"Я помню только, [что] врезался в машину. И с руля и пассажирского места подушки выпрыгнули сразу, и все, я потом ничего не помню", - рассказывает он.

Что случилось дальше, водителю напоминают полицейские.

"Водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на припаркованную у края проезжей части машину, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов женщин", - сообщила начальник пресс-службы столичного управления ГИБДД Любовь Высоцкая.

О силе удара можно судить по повреждениям машины и количеству обломков. Оставив сбитых пешеходов лежащими на земле, водитель скрылся с места ДТП. Сейчас Хусен уверяет, что собирался вернуться на место аварии.

"Я хотел в больницу, я понял, что мне плохо, я еще ударил ногу, останавливал такси, ехал в больницу. Другу сказал, что я в больницу и сейчас вернусь обратно", - утверждает он.

Вместо этого на такси он доехал до Зеленограда, пересел в другой автомобиль и уехал в Клин к знакомым. Там его и задержали полицейские. Поиск осложняло то, что машина по документам принадлежит другому человеку, а переход права собственности не оформлен, при продаже была выдана доверенность. Полицейские выяснили, что Хусен Сомон в день аварии покинул учебное заведение (он был студентом Московского государственного технического университета гражданской авиации) около 15 часов. Охранники подтвердили, что молодой человек сел за руль того самого "Мерседеса". По данным СМИ, одна из погибших была методистом в вузе, где учился Хусен. Следователи сейчас выясняют, был ли в действиях Хусена умысел или это лишь случайность. Ведь за день до ДТП его отчислили за неуспеваемость. Вторая сбитая им женщина 57-и лет умерла в реанимации. Виновному в аварии студенту грозит до 15 лет лишения свободы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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