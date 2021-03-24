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В мире за сутки выявлено более 461 тысячи новых случаев COVID-19

21:06
  • среда
  • 24 марта 2021

Общее число приблизилось к 124 миллионам

Более 461 тысячи новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за минувшие сутки. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовала Всемирная организация здравоохранения.
В ВОЗ оценили меры по борьбе с пандемией в России

По данным ВОЗ на вечер 24 марта, число заразившихся увеличилось на 461 606. Общее количество выявленных за время пандемии случаев заболевания достигло 123 902 242. Скончались за последние 24 часа 8 363 пациента с коронавирусом, всего зарегистрировано 2 727 837 летальных исходов.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США, там подтвержден 29 592 831 случай заболевания, сообщает ВОЗ. Бразилия на втором месте с показателем в 12 047 526 заболевших, на третьем – Индия, где заразились 11 734 058 человек.

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