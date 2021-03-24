Российский МИД посоветовал НАТО заняться своими проблемами

Альянс вновь обсуждает мифическую угрозу от России

Вместо мифической российской угрозы заняться решением проблем внутри стран НАТО посоветовали их представителям в нашем МИД. Очередные многочисленные обвинения в "агрессии" в адрес Москвы прозвучали в Брюсселе по итогам двухдневного саммита глав МИД стран Альянса. Только греческий министр назвал Россию "важной частью архитектуры безопасности", с которой надо сотрудничать. Но кто же его послушает в организации, где тон задают заокеанские "партнёры"? Госсекретарь США Блинкен не просто поддержал концепцию "сдерживания Москвы", но и предложил ещё больше усилить восточный фланг НАТО.

За время президентства Дональда Трампа представители стран-членов НАТО изрядно устали от пренебрежительных нападок со стороны Вашингтона. Воспаряли духом только, когда победил Джо Байден. Решили по такому поводу даже встретиться очно впервые с начала пандемии. Американский госсекретарь, конечно, не разочаровал и с ходу подтвердил "непоколебимую приверженность общим ценностям альянса". Причем главная из них, судя по заявлениям из Брюсселя, - противостояние с Россией.

"США и наши союзники по НАТО ожидают исключительно сложных отношений с Россией. При этом мы надеемся, что даже в такой ситуации можно сделать их, по крайней мере, предсказуемыми и стабильными", - заявил Блинкен.

После неуместно резких заявлений президента Байдена о Владимире Путине столь дипломатичная речь от Энтони Блинкена даже как-то неожиданна. Впрочем, в России подобное от американцев слышали уже не раз. И хорошо понимают, что именно имеется в виду.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить. Что же касается России, мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, были бы равноправными. При этом хочу подчеркнуть, что мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем в настоящее время, и не будем совершать в будущем", - заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Тем не менее, иных важных вопросов, кроме российского, на саммите НАТО будто и нет. Даже договориться о выводе войск из Афганистана, а это была официально главная цель встречи, союзники не могут. Зато Россия у них - корень зла.

"Тема российской угрозы - в повестке наших министерских встреч как минимум с 2014 года. Мы должны жестко противостоять Москве", - заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Россия отдаляется от европейских ценностей. Дело Навального, кибератаки, дезинформация, невыполнение Минских соглашений. Мы ввели санкции и должны продолжать работу в этом направлении", - говорит Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Натянутые отношения с Турцией? Первая причина, конечно же, наши ЗРК С-400. США требуют, чтобы Анкара вернула российские системы Москве, а взамен купила более дорогие и менее поворотливые американские.

"Мы знаем, что ракеты С-400 - это вопрос, который негативно влияет на наши отношения. Но для Анкары он закрыт. Это хорошая сделка. А вот почему мы не покупаем американское вооружение - это уже вопрос к США", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Или другая проблема - разногласия с Германией. Яблоко раздора, естественно, строительство газопровода "Северный поток-2". И Москва, которая за счет этого чисто экономического проекта якобы хочет совершать некие манипуляции.

"Северный поток 2" - плохая идея. И я сказал это министру Маасу. Фирмы, занятые в строительстве, рискуют подпасть под санкции. Этот проект разделяет Европу, подвергает Украину и другие страны манипуляциям со стороны России, а также подрывает энергетическую безопасность ЕС", - заявил Блинкен.

Строительство завершено уже более чем на 90%. И немцы, понимая насколько выгоден для них этот проект, отступать, не намерены. А потому министр иностранных дел Германии вынужден пускать в ход все свои навыки дипломатии. Сначала заявляет, что НАТО необходимо сплочённо отвечать на дезинформацию и поведение Москвы. Не уточняет, правда, о чем речь. А следом говорит, что с Россией крайне важно вести нормальный диалог.

"Альянсу следует поддерживать коммуникацию с Москвой. Мы к этому готовы и надеемся, что и с российской стороны будет так же", - заявил Хайко Маас.

Биполярность заявлений Берлина с лихвой компенсирует генсек НАТО. Все смешалось в его словах: и политика, и война, и права человека.

"Несмотря на все наши усилия и давление, Россия наращивает репрессии у себя дома и агрессию во внешней политике. Дестабилизирует ситуацию в соседних государствах. Кроме того, продолжает наращивать свою военную мощь - от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморского региона до Арктики. Использует химическое оружие. Реакция НАТО - жесткая и последовательная. В ответ на действия России мы осуществили крупнейшее усиление нашей коллективной обороны", - заявил Йенс Столтенберг.

И вот в этом Столтенберг прав: под предлогом мифической российской угрозы альянс действительно серьезно укрепляет позиции. Только происходит все наоборот. Сначала НАТО расширяется на восток, приближая границы блока к рубежам России, и только потом Москва вынужденно отвечает. Усиливая армию, исходит из естественных соображений: защищает свою территорию. При этом Россия не раз делала альянсу конкретные предложения о переговорах, которые в НАТО оставляли без ответа. Так что теперь в нашем МИД советуют членам блока заняться, наконец, своими проблемами.

"Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО. Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного", - заметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Примечательно, что, пока в Брюсселе ругали Россию, премьер-министр Черногории выступил с письменным обращением, в котором почтил память жертв бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году. Ничего подобного власти Черногории не делали со времени обретения государством независимости. Точное число погибших от авиаударов союзников до сих пор неизвестно. Но теперь по ним официально скорбит еще одно государство, вступившее в ряды убийц своего народа 4 года назад.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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