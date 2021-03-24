Навруз в Москве отметили онлайн

Празднования прошли в Youtube-канале Московского дома национальностей

Сегодня в Московском доме национальностей состоялось онлайн-празднование Навруза, который многие тюркские народы отмечают во время весеннего равноденствия и который символизирует начало сельскохозяйственного года.

Навруз - один из самых древних праздников на Земле, его отмечали еще в VII веке до нашей эры. Это народные торжества, символ обновления, новой жизни, духовного и физического очищения. Считается, что чем щедрее празднуют Навруз, тем благополучнее будет год.

Именно такое настроение задали сегодня в Доме национальностей. Зрители его интернет-канала смогли приобщиться к культурным традициям Востока, поучаствовать в мастер-классах народных умельцев. А также поучиться игре на музыкальных инструментах, спеть и потанцевать вместе с популярными артистами.

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