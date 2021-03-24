Кардиналам в Ватикане урезали жалованье из-за коронавируса

Казна лишилась доходов от продажи билетов в ватиканские музеи

Кардиналам и служащим учреждений Святого престола в Ватикане сократили зарплату. Папа Римский Франциск уведомил их об это в специальном послании. Жалованье кардиналов снижается на 10%, сотрудников губернаторства и других руководящих органов - на 8%, остальных чиновников и служащих - на 3%.

Такой шаг объясняется тем, что казна папского государства из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений лишилась в минувшем году важнейшего источника доходов - от продажи билетов в Ватиканские музеи. Из-за карантина они были закрыты с марта по июнь, а затем и с конца октября 2020 года. Ущерб Ватикана только по этой статье оценивается в 200 миллионов евро.

Распоряжение вступает в силу с 1 апреля. Подчеркивается, что принятые меры позволят сохранить рабочие места и избежать увольнений, передает ТАСС.

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