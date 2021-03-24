Установлен источник ложных сигналов о пожаре на борту МКС

Виноват корабль Crew Dragon

В НАСА установили источник ложных сигналов о пожаре и разгерметизации на борту Международной космической станции. Как выяснилось, тревогу поднял пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

О тревожных сигналах на станции стало известно 24 марта. Экипаж проверил герметичность модулей МКС и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. А наземные специалисты установили, что ложные сигналы вызвала некорректная работа программного обеспечения корабля Crew Dragon.

"Мы понимаем, что произошло ранее сегодня. Было попадание космической заряженной частицы в электронный блок Dragon", - объяснил специалист хьюстонского центра управления полетами. По словам эксперта, это вызвало ложные сигналы с Crew Dragon, на что отреагировала система аварийной сигнализации на МКС.

Состав нынешнего экипажа МКС – россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Команда сообщает, что блок электроники на корабле перезапущен и работает нормально, передает РИА Новости

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