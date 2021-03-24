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Овчарки Байдена вернулись в Белый дом

22:26
  • среда
  • 24 марта 2021

Собаки иногда будут посещать Дэлавер

Потрепавших охрану Белого дома немецких овчарок, принадлежащих Джозефу Байдену и его супруге Джилл, вернули в резиденцию президента США. Чемп и Мейджор за плохое поведение провели некоторое время в семейном доме президентской четы в Делавэре. Теперь их ссылка окончилась, сообщила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.
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"О, я ждала этот вопрос. Чемп и Мейджор находятся здесь, в Белом доме. Они воссоединились с семьей президента в Кэмп-Дэвиде на прошлых выходных и вернулись с ней в воскресенье. Собаки будут уезжать и приезжать, ничего необычного не будет в том, что они иногда будут возвращаться в Делавэр", - пояснила Псаки.

13-летний Чемп и трехлетний Мейджор въехали в Белый дом через несколько дней после инаугурации Байдена. Однако им пришлось вернуться в Делавэр после того, как Мэйджор напал на одного из охранников Белого дома. Псаки поясняла, что пса расстроило неожиданное появление незнакомого человека, передает ТАСС.

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