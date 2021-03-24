Берлин призвал Еврокомиссию срочно начать закупки "Спутника V"

Переговоры следует начать безотлагательно

Безотлагательно начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" призвали Еврокомиссию власти Германии. Подготовка к процессу должна начаться уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств рассматривает заявку Москвы о разрешении использования препарата в ЕС.

"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутника V". Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", - приводит издание Politiko слова представителя властей ФРГ.

В Германии неоднократно заявляли о готовности использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности, вакцину "Спутник V". Целый ряд немецких политиков призывал Брюссель отбросить политическую и идеологическую подоплеку в вопросах применения российского препарата.

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