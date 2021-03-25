ЦБ проведет эксперимент по сбору монет у россиян

Пилот затронет один из регионов страны

Банк России в следующем году намерен в одном из регионов страны провести эксперимент и через специальные приемники собрать у граждан монеты. Делается это, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦБ, для улучшения возврата монет в оборот.

Согласно данным регулятора, на начало 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

Проводить пилот будут с привлечением технологического партнера. Уточняется при этом, что места установки оборудования будут определены, когда сформируются детальные требования к эксперименту.

При этом уже известно, что для пилота выберут регион, где фиксируется низкий уровень возврата монет из обращения.

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