ЦБ проведет эксперимент по сбору монет у россиян

Пилот затронет один из регионов страны
Банк России в следующем году намерен в одном из регионов страны провести эксперимент и через специальные приемники собрать у граждан монеты. Делается это, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦБ, для улучшения возврата монет в оборот.
Согласно данным регулятора, на начало 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.
Проводить пилот будут с привлечением технологического партнера. Уточняется при этом, что места установки оборудования будут определены, когда сформируются детальные требования к эксперименту.
При этом уже известно, что для пилота выберут регион, где фиксируется низкий уровень возврата монет из обращения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram