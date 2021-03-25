В Минобороны заявили о новом типе войны против России

Соединенные Штаты уже в ней участвуют

В мире появился новый тип войны, и именно его Соединенные Штаты сейчас применяют против России. С таким мнением в интервью журналу "Арсенал Отечества" выступил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

По его словам, страны Запада избегают прямой военной конфронтации с Москвой - та слишком сильна. Более того, как заметил собеседник издания, вероятность прямого столкновения исключена на ближайшие десять лет.

В связи с этим Вашингтон развязал войну информационно-гибридную.

"Целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной - цивилизационной - основы общества противника", - отметил советник.

Он уточнил, что последствия "ментальной" войны проявятся не сразу, а через поколение. Что касается мер противостояния подобного рода воздействию, Ильницкий выделил следующие пункты: подготовка "информационных" кадров, суверенизация интернета, перезагрузка молодежной политики.

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