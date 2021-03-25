При регистрации в соцсетях могут начать запрашивать паспорт

Проект приказа подготовил Роскомнадзор

Как написала газета "Коммерсант", Роскомнадзор выступил с предложением запрашивать для регистрации пользователей в социальных сетях номер паспорта, номер телефона, адрес и электронную почту.

Проект приказа ведомства предполагает, что интернет-площадки должны получать от пользователей дополнительное согласие на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора, выбор при этом остается за пользователем.

Если пользователь выбирает второй вариант, верифицироваться сведения станут через портал госуслуг. В специальную форму придется ввести ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, электронную почту.

Как уточняется в материале, готовится проект в рамках поправок к закону "О персональных данных". По заявлению его авторов, коснется мера только новых пользователей.

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