В РАН рассказали, как правильно выбрать вакцину от коронавируса

Окончательное решение должен принять врач, считает эпидемиолог Александр Горелов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили вакцинацию от коронавируса. Чем различаются три отечественные вакцины? Дадут ли они защиту от новых штаммов? И что можно возразить скептикам, убеждённым, что пандемия и так закончится сама собой? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член-корреспондент РАН, эпидемиолог Александр Горелов.

"Главное решение по выбору вакцины остается за врачом. Он должен оценить противопоказания и предложить оптимальный вариант. Все наши вакцины эффективны. Эффективность "ЭпиВакКороны" – 90%, "Спутник V" – 91,6%. Ключевой момент, что они, помимо высокой эффективности, они безопасны. Это должно снять напряжение в обществе, потому что много вокруг этой темы фейков. Альтернатив вакцинации сейчас нет", - сказал эксперт.

Полный комментарий Горелова смотрите в видео.

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