Зеленский подписал указ о собственном увольнении

Документ вскоре был удален с сайта президента Украины

Бывает импичмент, бывает отставка, а Владимир Зеленский увольняет чиновников в связи с истечением собственных полномочий. Чисто украинское ноу-хау. На сайте президента Украины появилось распоряжение об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. Обычное дело. Но основание для увольнения было совершенно неожиданным: "В связи с истечением срока полномочий президента Украины". Были полномочия, да кончились.

Вскоре с президентского сайта крамольная бумага исчезла, но интернет все сохранит. Пресс-служба подкачала. Там вообще сидят веселые ребята, которые сами формируют действительность. В мае 2020 года, например, отчитались, что в День вышиванки соответствующий подарок от президента Украины получил президент Канады. Такой должности, правда, не существует, в Канаде есть премьер-министр, который, видимо, с тех пор так и бегает на почту в ожидании подарочной вышиванки и горюет – опять от Зеленского ни звука.

С Канадой, где проживает огромная украинская диаспора, у пресс-службы президента вообще не заладилось. В 2019 году сообщили, что Зеленский посетит столицу страны Торонто. Учтем, что столица Канады - Оттава.

Да и сам президент в одном из своих твитов назвал страну Канадия. Видимо, Торонто и является столицей этой самой Канадии. Не пора ли поставить вопрос о компетентности президентской пресс-службы?

Хотя украинцы, глядя на собственную власть, все чаще вспоминают обстоятельства карьерного взлета своего лидера. Да что там Канадия со столицей Торонто.

Авторитетная британская Times вообще стерла Украину с карты мира. Точнее, отдала ее территорию Белоруссии. Так что, по версии Таймс, Украины теперь ни одной, а Белоруссии целых две. Президент Лукашенко от комментариев по поводу нежданного расширения границ пока воздерживается. В действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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