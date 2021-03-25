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Ракету "Союз" со спутниками One Web успешно запустили с "Восточного"

08:23
  • четверг
  • 25 марта 2021

Все этапы полета проходят в штатном режиме

Около двух часов назад ракета "Союз" успешно стартовала с космодрома "Восточный". На ее борту - очередная партия из 36 британских  спутников, передает "ТВ Центр".

Разгонный блок "Фрегат"  уже отделился от третьей ступени ракеты.  Выведение на заданную орбиту космических аппаратов займет примерно четыре часа. Как сообщили в "Роскосмосе", все этапы полета проходят в штатном режиме.

Этот год для российской космонавтики особый – 60 лет исполняется полету Юрия Гагарина и 5 лет с начала эксплуатации нового космодрома. Это уже вторая партия аппаратов One Web, запущенная с "Восточного", первую вывели на орбиту в декабре прошлого года.

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