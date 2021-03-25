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В Алеппо началась массовая вакцинация детей от полиомиелита

09:28
  • четверг
  • 25 марта 2021

Иммунизация проходит впервые после войны

В сирийском Алеппо впервые после войны началась массовая вакцинация детей от полиомиелита. Предотвратить распространение инфекции можно только с помощью иммунизации, ведь лекарств от этого заболевания не существует. Во время боевых действий большинство медучреждений провинции были разрушены и сейчас в немногочисленные сохранившиеся поликлиники за бесплатной прививкой выстраиваются очереди.

Этой несложной процедуры мамы с детьми в поликлиниках Алеппо готовы ждать часами.

"Я пришла с дочерью на прививку. Очередь довольно большая, но ничего страшного. Во время войны вакцину было недостать, а сейчас государство ее  предоставляет бесплатно", - сказала Хадижа Абдулла, жительница Алеппо.

Эта вакцина от полиомиелита. Несколько лет, пока шла война, было не до иммунизации.

"Во время боевых действий многие медицинские центры были закрыты, а сейчас они снова открываются, и мы стараемся обеспечить всех детей вакциной от полиомиелита. Перед прививкой их обязательно осматривает врач", - сообщила Салах Аджин, начальник центра вакцинации в Алеппо.

Прививки против полиомиелита с этого года в стране обязательные. Препаратов с избытком. А министерство здравоохранения разработало специальный календарь и график вакцинации.

В разрушенных кварталах города, где поликлиники еще не восстановлены, врачам приходится работать прямо на улицах.

Массовая вакцинация охватывает не только города. Но и крайне неблагополучные провинции.

"Мы ходим по улицам, где нет медицинских центров и людям трудно до них добраться. Мы оповещаем людей и делаем прививку прямо на улице детям от одного года до пяти", - сказал Хайсан Таха, руководитель уличной вакцинации.

Побочные эффекты после прививок, говорят врачи, бывают очень редко. Вакцинацию в Алеппо планируют закончить в первой декаде апреля. Как раз к сроку, когда риск заболеть полиомиелитом, особенно высок.

Тимур Абдуллаев. Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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