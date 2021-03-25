Она будет идти 121 день по всем 47 префектурам до Токио, где 23 июля начнутся Игры

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Об этом сообщает "ТВ Центр".

До начала игр остаётся четыре месяца. Факелы зажгли в префектуре Фукусима, на футбольном стадионе, который пустует уже десять лет. Его закрыли после аварии, случившейся на атомной стации во время разрушительного землетрясения и цунами в 2011 году.

Олимпиаду и Паралимпиаду с 2020 года перенесли из-за пандемии, но и в этом году Игры пройдут с ограничениями. Например, на них не пустят иностранных болельщиков. Исключение сделали только для волонтеров.

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