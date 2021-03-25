Вирусолог оценил риск заражения сразу двумя видами коронавируса

Медики не раз сталкивались с такой ситуацией, заявил Александр Бутенко

Может ли один пациент заразиться сразу двумя разновидностями коронавирусной инфекции, рассказал вирусолог центра Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Врач заявил, что за время пандемии COVID-19 медики не раз сталкивались с ситуацией, когда у одного человека было обнаружено сразу несколько разных, изменившихся генетических вариантов коронавируса.

"Это известно и уже доказано. Это связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры. Такие вещи наблюдаются также при ВИЧ-инфекции и некоторых других заболеваниях. Это называется изменчивость или эволюция вируса", - отметил Бутенко.

По мнению специалиста, пока нельзя с уверенностью сказать, может ли присутствие в организме сразу нескольких разновидностей возбудителя COVID-19 повлиять на течение болезни, а также на эффективность вакцинации, передает Радио Sputnik.

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