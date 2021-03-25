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В Сеуле заявили о подготовке визита Путина в Южную Корею

08:52
  • четверг
  • 25 марта 2021

Это случится, когда позволит ситуация с COVID-19

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён заявил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Сеул заинтересован в визите Владимира Путина.
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"Мы договорились прилагать совместные усилия для скорейшей организации визита президента Путина в Республику Корея, как только стабилизируется ситуация с COVID-19", - приводит слова главы корейского МИД ТАСС.

Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило высокий уровень политического диалога на встрече и настрой на дальнейшую активизацию контактов. Как заметили в МИД, к вопросу о визите Путина вернутся, когда позволит эпидемическая обстановка.

Договоренность о визите российского президента в Республику Корея была достигнута еще в 2019 году. Поездку пришлось отложить из-за распространения коронавирусной инфекции.

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