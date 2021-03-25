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США обновили 10-летний рекорд по импорту нефти из России

08:56
  • четверг
  • 25 марта 2021

Больше всего в Штаты экспортирует Канада

В 2020 году Соединенные Штаты импортировали из России самый большой объем нефти с 2011-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства энергетики США.
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Как уточняется в материалах, составлял объем импорта (не только нефти, но и нефтепродуктов) 538 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель уступает лишь уровню 2011 года, когда было 624 тысячи баррелей.

Лидером за год по экспорту нефти в США стала Канада (4,1 миллиона баррелей в сутки). На втором месте в этом рейтинге расположилась Мексика (750 тысяч).

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