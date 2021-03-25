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В России за сутки COVID-19 заболел 9221 человек

11:21
  • четверг
  • 25 марта 2021

В Москве выявили 1787 случаев инфекции

В федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщили о выявлении в России за прошедшие сутки 9221 случая заболевания. Уточняется, что 12,7% из них клинических проявлений не имели.
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"Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10881человек", - добавили в штабе.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве - 1787. В Санкт-Петербурге прирост составил 804, в Московской области - 540.

Как уточнили в оперштабе, всего в стране за все время пандемии подтвердилось 4492692 случая COVID-19. Зафиксировано 96612 летальных исходов, 4109281 пациент поправился.

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