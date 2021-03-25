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От коронавируса в Москве вылечились еще 1722 пациента

11:28
  • четверг
  • 25 марта 2021

Госпитализированы были 769 человек

После прохождения лечения от коронавируса в Москве за сутки поправились еще 1722 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

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Всего в столице вылечились уже 937122 человека.

"Подтверждено 1787 новых случаев заражения, госпитализировано 769 человек, скончались 49 пациентов", - добавили в оперштабе.

Там также напомнили горожанам, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Всего за сутки в России подтвердили 9221 случай COVID-19. За все время пандемии в стране заболели 4492692 человека, число летальных случаев - 96612.

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