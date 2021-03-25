Зима наконец уступила свои позиции

В Москву пришла метеорологическая весна, заявил синоптик Евгений Тишковец. Он рассказал, что означает этот термин и соответствует ли в этом году начало климатической весны привычному графику.

Тишковец объяснил, что о метеорологической весне можно говорить, когда среднесуточная температура воздуха превышает нулевую отметку.

"То есть ночная плюс дневная температура делится пополам, и результат выше нуля. И это не на один денек, а уже встает на весенние рельсы", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в этом году климатическая весна задержалась на четыре дня, однако в четверг, 25 марта, воздух впервые прогреется до плюс 8-10 градусов, а в Подмосковье — до 6-11 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы, передает РИА Новости.

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