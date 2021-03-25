Роспотребнадзор сообщил об итогах исследования "ЭпиВакКороны"

Препарат эффективен и безопасен

Публикация журналом "Инфекция и иммунитет" результатов клинических исследований разработанной в центре "Вектор" вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" подтверждает безопасность и эффективность препарата. Об этом в четверг у себя на сайте сообщил Роспотребнадзор.

Уточняется, что проводилось исследование в два этапа. В обоих участвовали добровольцы: в первом - в возрасте 18-30 лет, во втором - в возрасте 18-60 лет.

Вакцинация двумя дозами вызвала выработку специфичных к антигенам антител у 100% участников испытаний, подчеркивается в публикации.

"ЭпивВакКорона" - вторая российская вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 14 октября 2020 года. В ноябре разработчикам дали разрешение на пострегистрационные исследования.

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