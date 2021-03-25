ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова рассказала о визите Лаврова в Корею

09:12
  • четверг
  • 25 марта 2021

Министр находится в Сеуле с рабочим визитом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о визите главы ведомства Сергея Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
"Мы прошли большой путь": Лавров оценил развитие отношений России и Кореи

Дипломат сообщила, как был организовал рабочий ланч в резиденции главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна. Захарова обратила внимание, что трапеза проходила за столом, на котором были установлены пластиковые прозрачные перегородки.

Также Захарова подчеркнула, что во время ланча перед каждым присутствующим положили специальный конверт, куда нужно на время мероприятия убрать маску. При этом защитные маски были подготовлены специально к визиту главы российского МИД – на них изображены символики Сеула и Москвы.

"А сама резиденция построена, как сказал глава южнокорейского МИД, 60-70 лет назад. Спроектирована она, как мне кажется, в лучших традициях Азии: комплекс интегрирован в пейзаж, а пейзаж - в интерьер", - рассказала Захарова в Facebook.

Она добавила, что перед ланчем Сергей Лавров расписался в книге почетных гостей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.