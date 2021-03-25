Захарова рассказала о визите Лаврова в Корею

Министр находится в Сеуле с рабочим визитом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о визите главы ведомства Сергея Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Дипломат сообщила, как был организовал рабочий ланч в резиденции главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна. Захарова обратила внимание, что трапеза проходила за столом, на котором были установлены пластиковые прозрачные перегородки.

Также Захарова подчеркнула, что во время ланча перед каждым присутствующим положили специальный конверт, куда нужно на время мероприятия убрать маску. При этом защитные маски были подготовлены специально к визиту главы российского МИД – на них изображены символики Сеула и Москвы.

"А сама резиденция построена, как сказал глава южнокорейского МИД, 60-70 лет назад. Спроектирована она, как мне кажется, в лучших традициях Азии: комплекс интегрирован в пейзаж, а пейзаж - в интерьер", - рассказала Захарова в Facebook.

Она добавила, что перед ланчем Сергей Лавров расписался в книге почетных гостей.

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