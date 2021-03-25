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Представлен рейтинг самых надежных российских банков

09:05
  • четверг
  • 25 марта 2021

Составил список журнал Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих в России, - лидером оказался Сбербанк.
Названы признаки скорого банкротства банка

Второе место занял Райффайзенбанк, замкнул тройку лидеров Росбанк.

Также в топ-10 попали ИНГ Банк (Евразия), "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк", ВТБ и Газпромбанк.

Уточняется при этом, что самым надежным частным банком остался занимающий 27-ю строчку Альфа-банк. Последнее, сотое, место списка оказалось за банком Национальный стандарт.

Учитывались при составлении списка данные аккредитованных в ЦБ международных и российских рейтинговых агентств (S&P, Moody's, Fitch, АКРА, "Эксперт РА", НКР).

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