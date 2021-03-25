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Лавров рассказал о производстве "Спутника V" в Южной Корее

09:52
  • четверг
  • 25 марта 2021

Министр находится с рабочим визитом в Сеуле

Тему борьбы с коронавирусом обсуждают сегодня в Сеуле. Там с официальным визитом находится Сергей Лавров. Также в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Йёном был затронут и ряд международных вопросов, стороны, в частности, выступили с общей позицией о необходимости возобновить переговоры по урегулированию на Корейском полуострове.

Москва и Сеул ждут возобновления тесных двусторонних контактов, прерванных пандемией, отметили министры. В качестве одного из позитивных примеров совместной работы в сфере противодействия инфекции руководители международных ведомств отметили производство вакцины "Спутник V", передает "ТВ Центр".

"Мы с удовольствием констатировали динамичный и поступательный характер наших связей. Мы подтвердили высокий уровень политического диалога, подтвердили высокий уровень на расширение контактов между президентами и по линии правительства. Наши партнеры подтвердили переданное в прошлом году приглашение президенту Путину посетить Южную Корею с визитом, условились, что как только позволит эпидемическая обстановка, мы вернемся к этому вопросу. В сфере торгово-экономического сотрудничества наблюдался спад, однако сегодняшние переговоры показали, что эту тенденцию можно обратить вспять и наращивать товарообмен. Особо отметили соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и корейской компанией о запуске на территории Республики Корея российской вакцины "Спутник V". В том числе и для поставок этой вакцины в перспективе в третьи страны", - заявил Сергей Лавров.

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Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен
Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен
Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен
Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен
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