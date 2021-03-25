Опубликовано видео последствий смертельного ДТП со скорой в Самаре

Жертвами крупной аварии стали три человека

В Самаре в ДТП с участием машины скорой помощи погибли три человека. Еще двое пострадавших доставлены в больницу, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга на большой скорости врезался в машину с медиками, которые прибыли по вызову. После этого, протаранив дорожное ограждение, влетел в дом. Мощный удар превратил легковушку в груду металла.

Спасателям пришлось извлекать пострадавших с помощью спецтехники. Другие обстоятельства происшествия сейчас на месте выясняют следователи.

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