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Опубликовано видео последствий смертельного ДТП со скорой в Самаре

10:03
  • четверг
  • 25 марта 2021

Жертвами крупной аварии стали три человека

В Самаре в ДТП с участием машины скорой помощи погибли три человека. Еще двое пострадавших доставлены в больницу, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга на большой скорости врезался в машину с медиками, которые прибыли по вызову. После этого, протаранив дорожное ограждение, влетел в дом. Мощный удар превратил легковушку в груду металла.

Спасателям пришлось извлекать пострадавших с помощью спецтехники. Другие обстоятельства происшествия сейчас на месте выясняют следователи.

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ДТП в Самаре
ДТП в Самаре
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