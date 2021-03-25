Опубликовано видео последствий смертельного ДТП со скорой в Самаре

Жертвами крупной аварии стали три человека
В Самаре в ДТП с участием машины скорой помощи погибли три человека. Еще двое пострадавших доставлены в больницу, передает "ТВ Центр".
По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга на большой скорости врезался в машину с медиками, которые прибыли по вызову. После этого, протаранив дорожное ограждение, влетел в дом. Мощный удар превратил легковушку в груду металла.
Спасателям пришлось извлекать пострадавших с помощью спецтехники. Другие обстоятельства происшествия сейчас на месте выясняют следователи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram