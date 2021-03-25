ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Японский премьер собрался решить с Россией "курильский вопрос"

09:43
  • четверг
  • 25 марта 2021

Более 70 лет страны не могут прийти к компромиссу

Премьер-министр Японии Ёсихида Суга намерен решить с Россией вопрос принадлежности Южных Курил. Диалог он планирует построить на основе совместной советско-японской декларации 1956 года.
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

"Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы", - заявил Суга.

Также на продвижение в решении вопроса рассчитывает и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Он отметил, что Токио рассчитывает и дальше продвигать совместную экономическую деятельность с Московй на Курилах. Министр подчеркнул, что "по каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп в режиме онлайн", - передает РИА Новости.

СССР, а затем Россия ведут территориальный спор с Японией со времени окончания Второй мировой войны. Токио считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва настаивает на том, что Курилы принадлежат России и это закреплено международными документами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Курильские острова
Курильские острова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.