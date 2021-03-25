Японский премьер собрался решить с Россией "курильский вопрос"

Более 70 лет страны не могут прийти к компромиссу

Премьер-министр Японии Ёсихида Суга намерен решить с Россией вопрос принадлежности Южных Курил. Диалог он планирует построить на основе совместной советско-японской декларации 1956 года.

"Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы", - заявил Суга.

Также на продвижение в решении вопроса рассчитывает и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Он отметил, что Токио рассчитывает и дальше продвигать совместную экономическую деятельность с Московй на Курилах. Министр подчеркнул, что "по каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп в режиме онлайн", - передает РИА Новости.

СССР, а затем Россия ведут территориальный спор с Японией со времени окончания Второй мировой войны. Токио считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва настаивает на том, что Курилы принадлежат России и это закреплено международными документами.

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