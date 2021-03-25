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Россияне стали покупать меньше жвачки

09:17
  • четверг
  • 25 марта 2021

Спрос на продукт стал падать еще до пандемии

Исследовательская компания Nielsen IQ выяснила, что в России продажи жевательной резинки в рознице по итогам 2020 года упали почти на 15% в натуральном выражении и на 13% - в денежном, передает РБК.
Минсельхоз заявил о стабилизации цен на ряд продуктов

В материале отмечается, что стагнировать спрос на этот продукт начал еще до пандемии. Так, в 2018 году продажи по сравнению с предыдущим годом выросли на 6% и 4% соответственно, но по итогам 2019-го уже упали на 0,4% и 1,4%.

В частности, у ретейлера "Магнит" по итогам прошлого года спрос на жевательную резинку снизился в денежном выражении почти на 7%. Наблюдалось, сказано в публикации, общее падение спроса на товары в прикассовой зоне.

Кроме того, сокращение продаж жевательной резинки подтвердили и в сети "Лента".

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