Генпрокуратура составила портрет обычного российского преступника

Реже всего нарушают закон подростки

Генеральная прокуратура России представила у себя на портале правовой статистики портрет среднестатистического преступника в стране. Согласно данным ГП, это мужчина в возрасте 30-49 лет без постоянного источника дохода.

На этот тип приходится 53,6% всех российских правонарушений. Также отмечается, что начальное или основное общее образование имеют более 47% преступников.

Что касается социального портрета преступниц, то он примерно таков: 30-49 лет, без высшего образования, без постоянного источника дохода.

Реже всего, следует из данных Генпрокуратуры, совершают преступления подростки, а также люди старше 50 лет. Если же брать в качестве критерия социальный слой, то наименее часто в нарушениях замечены работники органов госвласти, бизнесмены и студенты.

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