Самойлова после увеличения груди получила шикарный подарок

Рэпер Джиган решил побаловать жену

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась перед подписчиками шикарным подарком, который ей презентовал супруг. Модель стала обладательницей автомобиля Rolls-Royce Ghost стоимостью 35 миллионов рублей.

Самойлова показала в Сети фото машины и рассказала, что давно мечтала о таком авто. Также она отметила, что ее автомобиль стал первым представителем этой модели в России.

Подписчики порадовались за Оксану, однако некоторые поклонники увидели в поступке Джигана попытку компенсировать чувство вины перед супругой. "Ну, за такие подарки можно простить все на свете"; "Больше нет вопросов, почему она его простила"; "Вот как нужно откупаться от измен", - написали комментаторы.

Несколько дней назад многодетная мать Оксана Самойлова сделала вторую операцию по коррекции груди. Она призналась, что долго морально готовилась к операции, но все-таки решилась на нее. Модель добавила, что грудь пришлось сделать больше, поскольку выбора у нее не было. "Короче, тут такое ого-го", - добавила супруга Джигана.

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