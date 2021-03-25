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Самойлова после увеличения груди получила шикарный подарок

10:15
  • четверг
  • 25 марта 2021

Рэпер Джиган решил побаловать жену

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась перед подписчиками шикарным подарком, который ей презентовал супруг. Модель стала обладательницей автомобиля Rolls-Royce Ghost стоимостью 35 миллионов рублей.

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Самойлова показала в Сети фото машины и рассказала, что давно мечтала о таком авто. Также она отметила, что ее автомобиль стал первым представителем этой модели в России.

Подписчики порадовались за Оксану, однако некоторые поклонники увидели в поступке Джигана попытку компенсировать чувство вины перед супругой. "Ну, за такие подарки можно простить все на свете"; "Больше нет вопросов, почему она его простила"; "Вот как нужно откупаться от измен", - написали комментаторы.

Несколько дней назад многодетная мать Оксана Самойлова сделала вторую операцию по коррекции груди. Она призналась, что долго морально готовилась к операции, но все-таки решилась на нее. Модель добавила, что грудь пришлось сделать больше, поскольку выбора у нее не было. "Короче, тут такое ого-го", - добавила супруга Джигана.

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